Dà un mazzo di rose bianche a Liliana Segre e prende un vaffa da Berlusconi. Il tutto, sorridendo sempre. Perciò, per questo eterno sorriso sdrammatizzante ma anche amichevolmente diabolico («Mefisto», lo chiamava Almirante), Ignazio è sempre stato simpatico a Silvio. E perciò - «Risolve problemi con leggerezza invece di complicarli con pesantezza», anche se ieri sera diceva del suo nuovo ruolo: «Mo, so’ cavoli miei» - La Russa piace a Meloni.

Da lui Silvio si sente tradito ma dopo gli improperi berlusconiani al suo ex ministro della Difesa, lui lo ha chiamato per dirgli: «Caro Presidentissimo, voglio spiegarti...». Chissà se questa manovra da vero politico - Ignazio lo è eccome e di lungo corso e di grande esperienza e conoscenza di tutti i meccanismi parlamentari essendo stato capogruppo di An, vicepresidente di Palazzo Madama e di tutto e di più, compreso capo-corrente che a un certo punto disse di Fini alla Caffetteria: «E’ malato e non capisce più niente» - sia andata in porto o se ci andrà nel proseguo della stagione. «Io non sapevo chi mi votava e chi no», assicura La Russa a fine serata, anche se in Senato, e per di più ridotto a 200 membri, tutti sanno tutto.

Ora la cosa buffa, ma ci sta conoscendo il personaggio, è che «molta gente di sinistra e anche grillini mi stanno telefonando per farmi i complimenti per l’elezione. Sanno che io so garantire tutti». Ed è vero: molto di parte e molto trasversale ‘Gnazio, questa la sua pozione magica. Basti pensare a quanto lo amano nella Rai d’origine veltroniana, praticamente tutta quella non schierata a destra, dove se lo litigano per alzare gli ascolti. E a proposito. Indimenticabile questa gag. «Veltroni legge la letteratura americana. Lei legge La Russa?», chiese Fiorello alla giovane Meloni in tivvù. E lei: «La russa non la leggo». Lui: «Non regge La Russa? Guardi, stia attenta che quello è ministro della Difesa e la schiaccia sotto un carrarmato». Risatone di Giorgia. La simpatia che fa ‘Gnazio si deve molto a Fiore, e ogni volta che lui parla sembra che stia doppiando Fiorello che lo sta imitando.

DEMOCRISTIANERIA

La democristianeria del personaggio, che pure non rinnega il suo amore per il Duce, passione ormai da tempo soltanto di tipo sentimentale, e il suo tratto nazional-popolare lo hanno reso una figura del presepe italiano (e siculo-milanese) a cui in fondo si adatta la presidenza del Senato. Anche perché il suo pizzetto e il suo stile sono diventati via via pezzi delle istituzioni. E’ un anti-avventurista per eccellenza La Russa, uno che politicamente gioca all’italiana e che tifa fortissimamente Inter ed è un tipo focoso: basti pensare a quando litigò con la Ronzulli per una poltrona - non in senso di potere ma in senso di seggiola dove posare le terga durante la presentazione del candidato sindaco del centrodestra a Milano - e lei forzaleghista voleva destinarla a Salvini mentre lui s’offese e gridò: «Guarda che questa sedia è di Giorgia!». Il mondo di ‘Gnazio sono le risse comunisti-fascisti quando era un sanbabilino. Ma è anche quello che ieri ha fatto un omaggio a Sandro Pertini. E del resto l’ex presidente della Repubblica a destra fu sdoganato quando andò in visita all’ospedale dove stava morendo il povero ragazzo Paolo Di Nella, vittima di un agguato di estremisti rossi e osceni. E Fini si è congratulato con lui: «Bel discorso».

Ancora La Russa, che all’anagrafe si chiama Ignazio Maria Benito, ieri, prima di andare da Mattarella: «Io in quest’aula voglio bene a tutti». Ed è un moderatone in tutto. La riprova? Giorgia non sopporta gli estremisti, e lui lo adora. In più, le serve a Palazzo Madama perché i voti di maggioranza sono abbastanza risicati e ‘Gnazio - come s’è pericolosamente visto ieri - con le opposizioni ci sa fare assai.