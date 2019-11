ROMA «Renzi dice che intercetterà i nostri voti, lo faccia. Io la sua proposta è da un mese che cerco di capirla e non l'ho capita, se non quella, per carità legittima, di salvare le poltrone di alcuni di loro. Noi facciamo proposte politiche molto precise, le loro non le ho capite. Forza italia à viva, Renzi non lo so». Lo ha detto a Viagrande, nel catanese, il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, a margine della manifestazione politica 'Etna19'. © RIPRODUZIONE RISERVATA