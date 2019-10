ROMA Il leader della Lega sarà battuto da persona nuova - domani non succede nulla, Conte bis resterà in sella. «Controcorrente vi dico che domani non succederà niente: voto umbro andrà come previsto, il governo rimarrà in sella perché non ha alternative, Salvini sarà mattatore fino a tre mesi prima del voto politico, quando si presenterà una persona nuova e lo batterà». Lo scrive su twitter Gianfranco Rotondi, deputato di Fi. © RIPRODUZIONE RISERVATA