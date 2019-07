Ultimo aggiornamento: 12:56

BRUXELLES La Spagna e i Socialisti europei mantengono la candidatura di Frans Timmermans alla presidenza della Commisione Europea, con Manfred Weber presidente del Parlamento. «La volontà - dice arrivando a Bruxelles per il Consiglio Europeo il premier spagnolo Pedro Sanchez - è di poter arrivare ad un accordo nella giornata di oggi». «La posizione - aggiunge - continua ad essere che difendiamo Frans Timmermans come presidente della Commissione e siamo disposti ad avere Manfred Weber alla presidenza del Parlamento, come ci hanno detto dal gruppo socialista a Strasburgo. A partire da questi due pilastri, i due Spitzenkandidaten, siamo disposti a parlare con le altre famiglie europee». Sull'opposizione del gruppo di Visegrad, contrario al politico olandese, Sanchez è duro: «La questione è che alcuni Paesi mettono in discussione la figura di Frans Timmermans perché ha difeso i valori dell'Ue e i trattati. E questo per noi è inaccettabile». Per il premier spagnolo, «la cosa più importante è che le principali famiglie siano rappresentate in modo corrispondente ai risultati elettorali», conclude.Nel frattempo continuano febbrili i contatti bilaterali e trilaterali tra i leader europei per trovare un accordo sulle nomine Ue. Nelle ultime ore pare che l'attenzione si stia dirigendo verso l'attuale ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen come possibile presidente della Commissione europea. Sul tavolo ci sono altre due candidate: la liberale danese Margrethe Vestager (commissaria alla concorrenza) e la bulgara Kristalina Georgieva (Ceo della Banca Mondiale). Queste due ultime candidature hanno perso però quota. Per la presidenza Bce sempre altamente quotata la dg del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde. Per il parlamento europeo ci si aspetta che domani il popolare Manfred Weber sia eletto dagli eurodeputati nella seduta plenaria a Strasburgo. Nel caso in cui alla Commissione andasse la ministra tedesca, alla presidenza del Consiglio europeo potrebbe andare un liberale (c'è la candidatura del premier belga Charles Michel), mentre la funzione di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza sarebbe attribuita a un esponente dell'Est: si è finora parlato del premier slovacco Andrej Plenkovic. In questo quadro però manca la posizione socialista: il premier spagnolo Pedro Sanchez ha confermato che una candidatura del Pse resta.