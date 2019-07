© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Chiediamo che la deputata di FdI, Maria Teresa Baldini, si dimetta - per rispetto del nostro Paese e di tutti i cittadini italiani». È il testo di una petizione lanciata dalla Dem Elena Bonetti, sul sito dei Comitati civici. «Il 26 luglio un giovane servitore dello Stato - spiega Bonetti - è stato assassinato da un turista americano mentre svolgeva il suo lavoro al servizio dello Stato. Nelle prime ore dall'accaduto, una deputata di Fratelli d'Italia ha l'indecenza di strumentalizzare il drammatico assassinio individuando senza prove i colpevoli in due migranti e attribuendo la responsabilità »morale e politica« dell'accaduto a Matteo Renzi, chiedendo che »i responsabili politici - di cui uno abita sui colli Fiorentini - siano processati non solo dalla storia ma anche dalla giustizia«. »Un carabiniere viene ucciso. Anziché stringersi nel cordoglio e schierarsi contro la violenza, questa deputata dà prova di sciacallaggio meschino e indecoroso. Il comportamento tenuto dalla deputata è indegno dell'istituzione che rappresenta e contrario ai principi della Costituzione che dovrebbe servire con onore. Abbiamo bisogno di rappresentanti del popolo che sappiano guidare il Paese con saggezza e lucidità, non di persone che seminano odio e rancore«, spiega Bonetti, nell'invocare le dimissioni della parlamentare.