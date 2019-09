© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa del Presidente Chirac. La Francia perde un uomo di Stato saggio e lungimirante, un patriota, un combattente della libertà. Con Jacques Chirac negli anni di governo si era creato un rapporto personale fatto di stima reciproca e di cordiale collaborazione. Chirac era un appassionato difensore degli interessi del suo paese, e il mio governo era altrettanto fermo nel tutelare l'interesse nazionale italiano. Tuttavia non ci furono mai né slealtà né scorrettezze, al contrario un confronto talvolta duro ma sempre costruttivo dal quale ogni volta scaturivano soluzioni utili per i due paesi e per l'Europa». È quanto si legge in una nota del Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. «Sul piano politico generale avevo con lui profonda sintonia: era un liberale, un moderato di centro-destra, ben lontano dal modello lepenista che anzi sconfisse clamorosamente, e rigorosamente alternativo alla sinistra. Sulla base di queste idee, guidò la Francia a lungo con autorevolezza riconosciuta anche dagli avversari. Per tutte queste ragioni, Forza Italia ed io personalmente siamo vicini al lutto dei suoi famigliari e di tutti i francesi», conclude l'ex premier.