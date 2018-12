ROMA Non c'è il taglio delle pensioni d'oro, nel pacchetto di emendamenti alla manovra depositato in commissione alla Camera. Le proposte di modifica sono in tutto 54: 15 del governo e 39 dei relatori. Tra le norme attese c'era il pacchetto per la famiglia, che non risulta tra le modifiche, e il taglio delle pensioni sopra i 90 mila euro che però secondo fonti M5s sarà introdotto con un emendamento al Senato. Dalla Lega confermano che una seconda, corposa, tranche di modifiche alla legge di bilancio arriverà a Palazzo Madama.



Di fatto a Montecitorio si discuterà, per poche ore, su un testo quasi inutile visto che mancano le due misure fondamentali come Reddito e quota 100. Ma occorre fare in fretta e recuperare il tempo perduto dopo i toni di sfida del governo a mercati e Commissione.



È quindi probabile che tra martedì e mercoledì ci sarà un voto di fiducia per poi cambiare la manovra in maniera definitiva a Palazzo Madama dove verrà posta la fiducia di nuovo. Ultimo passaggio a Montecitorio, sempre con la fiducia, alla Camera entro il 17 dicembre.



Giusto in tempo per permettere alla Commissione di stilare la sua relazione sull’Italia per l’altra riunione del 19 dell’eurogruppo.



Domani mattina, mentre a palazzo Chigi Giuseppe Conte riunirà la maggioranza con i due leader Di Maio e Salvini, per trovare l’intesa su Reddito e pensioni, il ministro dell’Economia Giovanni Tria volerà a Bruxelles per la riunione dell’Ecofin.



