Manovra, in commissione Borghi mette all’asta gli emendamenti

ROMA «E adesso mettiamo all'asta.. » un nuovo emendamento all'articolo della manovra. È il lapsus in cui incorre il presidente della commissione Bilancio alla Camera Claudio Borghi durante l'esame della Legge di Bilancio. L'esponente leghista realizza subito la piccola gaffe e ironizza: « è la brutta abitudine del collezionista d'arte alle aste», dice sorridendo e nell'introdurre la norma successiva cavalca la metafora del battitore di opere. «Adesso mettiamo in vendita della Scuola del Bronzino, un dipinto ad olio..» dice Borghi annunciando l'esame all'emendamento dell'articolo successivo, il 31.2, che per la cronaca è stato ritirato.