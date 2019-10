© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA In Umbria «non sto facendo campagna elettorale, se la stessi facendo sarei salito sui palchi e verrei qui ogni giorno. Son venuto qui, ci torno e ci tornerò. Mi ero ripromesso di tornare con un decreto» sulla ricostruzione, «oggi c'è un decreto in Gazzetta Ufficiale, ma ci abbiamo lavorato non pensando alla scadenza elettorale». Lo dice il premier Giuseppe Conte, arrivando a Solomeo. Sull'evento si domani a Narni, «ho ricevuto un invito domani e andrò, sarà un occasione per illustrare il dl terremoto, per dare delle risposte a questa comunità». Ma quello in Umbria, per il premier, «non è un test nazionale, con grande rispetto per i cittadini umbri», ma le elezioni di domenica non «possono essere considerati un test decisivo rispetto a un programma di governo che si compone di tantissimi punti che dovranno essere perseguiti indipendentemente dalla risposta che i cittadini Umbri vorranno dare».