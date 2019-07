© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA « L'italia è impegnata per la «stabilizzazione del Mediterraneo». Ad assicurarlo è stato il premier Giuseppe Conte, parlando alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. «Fra le nostre priorità -ha detto il presidente del Consiglio- c'è naturalmente anche l'impegno per la stabilizzazione e lo sviluppo della sponda sud del Mediterraneo allargato, regione segnata da crisi umanitarie e crescenti conflitti, ma anche terra di opportunità, la cui realizzazione in termini di sicurezza e prosperità è nostro comune interesse promuovere». «Ad essa -ha detto Conte- non ci lega solo la geografia, ma soprattutto una condivisione di culture che nel corso dei secoli hanno dato vita a quel pluralismo identitario che rende questa parte del mondo unica. I flussi migratori, la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la cooperazione energetica e il dialogo interculturale sono parti interconnesse di un'unica sfida che impone l'intensificazione del confronto, aperto e costruttivo». «La stabilizzazione del quadrante mediorientale -ha sottolineato- passa anzitutto attraverso la soluzione delle crisi che lo attanagliano; una soluzione che per l'Italia deve essere ricercata, come ho detto, all'interno di processi politici inclusivi e sostenibili».