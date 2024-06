Venerdì 7 Giugno 2024, 00:33

Ex sottosegretaria Alessia Morani, lei è candidata al Centro per i dem, ma è vero che come dice Elly Schlein «L'asticella porta jella»?

«Ma no...Il Pd sarà ampiamente sopra il 20%. Partiamo da qui, dove arriviamo invece non lo so. Sono certa che andremo meglio rispetto a quello che siamo stimati dagli ultimi sondaggi pubblici. Ho girato tante piazze e c'è voglio di parlare di lavoro e di sanità. C'è una ripresa nella mobilitazione del nostro popolo».

Pensa quindi che gli astensionisti tra i dem saranno meno del passato?

«In molti nel centrosinistra si sono tenuti in disparte nelle passate elezioni. Ora però l'evoluzione del partito è convincente e questo riporterà tanti alle urne. Sarà l'effetto di una campagna elettorale costruita sui contenuti e non sulle polemiche. Oltre che della delusione per ciò che sta facendo il governo, e di un po' di paura».

Paura?

«Sì, di riforme come il premierato, l'autonomia differenziata e poi la separazione delle carriere nella magistratura. Tre misure che in combinato disposto smontano il nostro assetto istituzionale. Una svuota i poteri del Colle, l'altra spacca l'Italia a metà e l'ultima gli fa mettere le mani sulla magistratura. Non gli basta solo la Rai...».

È per questo che quella Pd è una campagna elettorale molto basata sulla contrapposizione con la premier? Basterà?

«Più che altro è basata sulla contrapposizione tra due idee di società diverse. Quando noi diciamo salute pubblica, loro ci rispondono con l’allargamento di quella privata. Quando noi diciamo lavoro stabile, loro ci rispondono con un decreto che aumenta precarietà. Quando noi parliamo di diritti delle donne, loro rispondono con il via libera agli anti-abortisti nei consultori. È evidente che immaginiamo modelli di società e di Europa diversi».

A proposito di contrapposizioni...Sta venendo fuori l'anti-occidentalismo degli elettori Pd? Marco Tarquinio ha aperto è stato il candidato dem più applaudito a Testaccio.

«Non vedo questa divisione sinceramente, ma solo una candidatura da indipendente all’interno delle nostre liste. Una candidatura che porta un punto di vista sul conflitto in Ucraina, e che comunque non è la posizione ufficiale del Pd. Questa è maturata negli atti con cui, in maniera seria e responsabile, abbiamo detto e ribadito che il popolo ucraino ingiustamente aggredito da un dittatore deve potersi difendere. Ciò che contestiamo è l'assenza di una via diplomatica per una soluzione pacifica. In ogni caso la piazza di Testaccio non è rappresentativa di tutto il Pd».

Schlein rivendica di non aver seguito logiche di corrente nella composizione delle liste, ma ora rischia che a Strasburgo i “suoi” nomi esterni finiscano surclassati dagli amministratori locali e dai candidati riformisti. Non si rischiano due partiti paralleli?

«Intanto i voti si contano alla fine...Ciò che posso dire è che è legittimo che la segretaria provi ad affermare una linea politica che le assomiglia di più. Come lo è che chi come me è riformista faccia vivere le proprie idee all’interno di un partito che è aperto, plurale e a vocazione maggioritaria».

Il futuro del Pd è con il M5s? Schlein dice che il partito non ha «la presunzione dell'autosufficienza».

«Ma noi non dobbiamo essere autosufficienti, dobbiamo essere centro di gravità attorno a cui si condensano le altre forze politiche per costruire un'alternativa alla destra. Un’alternativa che non esiste senza un Pd forte».

Servono i voti dei moderati e dei riformisti però.

«C'è grande spazio tra questi elettori. Oggi i partiti che provano a rappresentarli sono personali, piccoli oppure sono cartelli elettorali. Invece io penso che la rappresentanza è una cosa un pochettino più complessa e da costruire con più serietà».

Salvini dice che tra Schlein e Conte andrebbe a cena con Elly. E lei con chi ci andrebbe tra gli esponenti di un altro partito ci andrebbe?

«Non cito chi ci contende voti...Ma andrei a cena con Liliana Segre, perché mi raccontasse la sua storia e perché mi piacerebbe parlarle»

Per chiudere, si farà bionda davvero se dovesse essere eletta? Martedì il primo appuntamento è con il parrucchiere?

«Lo farò, ma il primo appuntamento sarà con il letto, per dormire. Questa campagna elettorale è stata lunghissima».

