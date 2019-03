ROMA “Mai bloccato nessuna opera”, sostiene il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ed in effetti le responsabilità vanno cercate altrove, ma il risultato è che da dieci mesi opere già in corso di realizzazione sono state fermate. Smontare l’immagine un governo dei soli “no” è complicato, ma il tour del premier sui cantieri può aiutare anche se il decreto ‘sblocca cantieri’ non riesce ad arrivare in Consiglio dei ministri.



Comunque sia, Conte smentisce anche l'idea di lavorare ad una mini-tav e conferma di voler parlare dell'analisi costi-benefici con il presidente Macron.