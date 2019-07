Sandro Gozi (Pd), ex sottosegretario agli Affari Ue nei governi Renzi e Gentiloni, eletto all'Eurocamera con Renaissance Europe - il partito di Emmanuel Macron - entrerà nel Gabinetto del premier francese Edouard Philippe in qualità di responsabile per gli Affari europei. La notizia, anticipata da Le Figaro, trova conferma da

fonti italiane.

Gozi, prosegue il giornale, dovrebbe rimanere a Matignon - la sede del primo ministro a Parigi - in attesa di prendere il suo posto al Parlamento europeo, dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. L'europarlamentare avrà il compito di monitorare la creazione di nuove istituzioni europee e le relazioni con il Parlamento Ue, operando in stretta collaborazione con il Segretariato generale per gli Affari Europei. Ultimo aggiornamento: 18:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA