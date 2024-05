Giovedì 23 Maggio 2024, 05:00

«C’è un’aria, un’aria, che manca l’aria». Canterebbe Giorgio Gaber, se fosse ancora vivo. L’aria, intorno al nuovo caso Mori, l’ottantacinquenne generale del Ros di nuovo sotto indagine per le bombe del ‘93 dopo tante assoluzioni per la trattativa Stato-Mafia rivelatasi un teorema giudiziario super-flop, è quella tossica da revival degli anni delle procure all’assalto. Siamo il Paese del passato che non passa, la patria dell’eterna retropia italiana. È dovuto perfino intervenire con una mossa senza precedenti, e questo dà l’idea del clima, il comando generale dell’Arma dei carabinieri, con un comunicato ad hoc, per difendere l’uomo che catturò Riina e che dopo la morte di Falcone e Borsellino - non è curiosa la coincidenza che ad ogni anniversario della strage di Capaci (oggi ricorrono i 32 anni da quel massacro) i pm anti-mafia battano un colpo tanto per ribadire il peso del loro potere di controllo sulla democrazia? - si caricò sulle spalle in piena solitudine l’onore e l’onere della lotta a Cosa Nostra, prima di finire alla sbarra perché questo, come diceva Leonardo Sciascia, «è un Paese senza verità e senza memoria».

«Appresa la notizia dell’avviso di garanzia - si legge nel comunicato - con invito a comparire per rendere interrogatorio in qualità di indagato nei confronti del generale Mario Mori, nel pieno rispetto del lavoro dell’Autorità Giudiziaria, l’Arma dei Carabinieri esprime la sua vicinanza nei confronti di un Ufficiale che ha reso lustro all’Istituzione in Italia e all’estero, confidando che anche in questa circostanza riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati». Una presa di posizione forte, assai. Ma quello che impressiona di più è che sia stata riattivata la gogna, fuori tempo massimo, in un momento di scontro tra una minoranza di giudici e il governo sulla riforma della giustizia (ed ecco un’altra coincidenza che avrebbe appassionato Sciascia). La gogna ha scelto come vittima sacrificale un difensore dello Stato, il quale ha subìto ma superato grazie alla forza della legge il calvario di un processo farlocco durato dal 2010 fino al 2023. E se la Cassazione ha smontato il teorema dei pm contro Mori, e contro altri due alti ufficiali del Ros, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, non si fermano neppure davanti a questo pronunciamento i professionisti dell’antimafia. Per loro, la Cassazione ha dato un «colpo di spugna» e per loro, e per i tanti sia pure residuali aficionados della Trattativa tra lo Stato e la mafia che non ci fu, quello è il totem ideologico da imporre ancora. A dispetto di ogni realtà dei fatti e verità giudiziaria.

Ecco insomma il clima tossico. L’eterno ritorno all’indietro per cui - in un clamoroso ribaltamento logico, e mentre sui social e anche nel circo mediatico c’è un tifo inguardabile: abbasso il generale Mori! - colui che fu accusato di cospirare con la mafia per far finire le stragi del ‘93, e chi non ricorda via dei Georgofili a Firenze, via Palestro a Milano, San Giorgio al Velabro a Roma oltre alla bomba non esplosa allo Stadio Olimpico, ora viene indagato per la sua presunta condotta omissiva che avrebbe favorito le stragi utili a portare al governo Berlusconi a fine marzo del ‘94.

LA COSTANTE

Ma c’è da chiedersi perché il gusto disumano della retropia, che oggi si abbatte di nuovo su Mori ma potrebbe toccare a chiunque sia utilizzabile per una lettura distorta della storia repubblicana, non lascia il proscenio. Anzi si riappropria del paesaggio nazionale appena ne ha l’occasione e trova la coincidenza giusta. C’è un motivo in questa costante che impedisce lo sviluppo di una fisiologia sana dei rapporti tra la magistratura e le altre istituzioni. Si tratta della superstizione, impermeabile allo scorrere del tempo e al riscontro fattuale così come tanti altri credi fideistici e settari, del cosiddetto Doppio Stato. È la nostra coperta di Linus. È una compagnia (sbagliata) che non ci abbandona mai. Di che cosa si tratta?

Storici, politologi, politici, giornalisti, memorialisti, magistrati da ribalta non hanno fatto altro in questi decenni – e il fiume carsico scorre tuttora a dispetto di sentenze e verità storiche e giudiziarie – che raccontare la storia repubblicana come una storia criminale, dominata da poteri occulti, da pezzi dello Stato, complici e conniventi, con gli stragisti. Uno Stato palese e uno Stato misteriosamente impegnato nelle sue trame, uno ufficiale e democratico e l’altro occulto e «criminale». Se la chiave per svelare ogni «segreto» è questa, è una chiave che non scade mai. Un passepartout utilizzabile alla bisogna e applicabile su tutto (come dimenticare le accuse a Falcone, colpevole di non arrendersi al teorema del «terzo livello» della mafia, ossia quello romano e governativo? Come non ricordare quando lo ingiuriavano perché «tiene nascoste nei cassetti» le prove sul fantomatico «terzo livello»?). Perfino un presidente della Repubblica è finito nel sospetto dei «doppiostatisti», ossia dei chierici della misteriologia superstiziosa e del racconto cospirazionista della storia italiana che restano in servizio permanente, e che il nuovo secolo che doveva essere quello della laicizzazione politica riceve in eredità, pesante e paralizzante, dal secolo della malafede ideologica dei crociati del giustizialismo populista.

E allora, quest’aria tossica che si respira - proprio mentre servirebbe concentrazione e spirito di unità in occasione delle celebrazioni oggi a Palermo e in tutta l’Italia del sacrificio di Falcone - è figlia del pregiudizio secondo cui sarebbe falsa l’intera democrazia italiana perché infestata nelle sue massime sfere. In realtà, e stando alle sentenze, il doppiostatismo è un po’ come il terrapiattismo. Ma quello è molto più diffuso di questo, e alligna a tutti i livelli nella pubblicistica, nella storiografia, nel mondo politico, per non dire a livello (la teoria del complotto come alternativa alla religione tradizionale) di opinione social. E Mori non è che la nuova-vecchia strega.