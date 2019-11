Conte, carosello di incontri a palazzo Chigi: da Barnier al premier tunisino Chahed

Nel pomeriggio di oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà a Palazzo Chigi il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, M. Michel Barnier. Lo rende noto Palazzo Chigi. A seguire, sempre nel pomeriggio, incontrerà il primo ministro tunisino Yssef Chahed, «latore di un messaggio del neo Presidente della Repubblica Said. Temi bilaterali e regionali, tra i quali Libia, al centro del lungo colloquio richiesto dall'interlocutore tunisino», preannunciano fonti di Chigi.



La giornata proseguirà poi con la riunione, sempre a Palazzo Chigi, con i sindacati di polizia penitenziaria. In serata, è previsto il pranzo al Quirinale in occasione della visita del Presidente della repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa © RIPRODUZIONE RISERVATA