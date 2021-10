Joe Biden per la prima volta in Italia da presidente degli Usa: incontri con Mario Draghi e Papa Francesco

Venerdì 22 Ottobre 2021, 14:23

Primo arrivo in Italia di Joe Biden da presidente degli Stati Uniti. Sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi a riceverlo a Palazzo Chigi il prossimo 29 ottobre. Biden sarà a Roma per il vertice G20 in programma il 30 e il 31 ottobre e, a quanto si apprende, nella giornata del 29 avrà un colloquio con Draghi, oltre a quello previsto con Papa Francesco.