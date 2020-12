Italia zona rossa a Natale, il Cts: «Più controlli anti-assembramenti». Ma nel parere per il governo non si parla di chiusure

«Aumentare i controlli» ed eventualmente procedere ad un inasprimento delle misure la cui indicazione spetta comunque al governo. Riunione fiume dei tecnici del Comitato tecnico scientifico che hanno predisposto le nuove indicazioni in chiave anti-contagi al governo per le festività. Indicazioni che non specificano la richiesta di ulteriori chiusure ma suggeriscono al governo di modulare le disposizioni del Dpcm del 3 dicembre «come si ritiene opportuno».

Scuola, Rezza: «Presto per dire se riaprirà dopo il 6 gennaio, ancora troppi decessi»

Il vertice

I tecnici hanno messo nero su bianco la loro posizione al termine del vertice che ha sostanzialmente confermato la necessità di potenziare il dispositivo di controllo degli assembramenti nelle piazze, strade e vie dello shopping in questi giorni che precedono il Natale. L'eventuale inasprimento delle misure, sottolineano dal comitato, è una decisione che spetta al governo visto che al momento i dati in loro possesso non indicherebbero un peggioramento della situazione.

Gli assembramenti

A destare la preoccupazione degli esperti sono soprattutto i luoghi al chiuso e quelli in cui ci si può togliere la mascherina. Sugli spostamenti, che saranno bloccati già dal 21 dicembre, il Comitato non si è espresso, lasciando di fatto la decisione al governo su come e dove chiudere in base ai dati in possesso. La riunione, che secondo quanto trapela pare sia stata piuttosto accesa, si è conclusa dunque con un verbale incentrato in particolare su controlli e assembramenti. Sarà ora Palazzo Chigi a decidere eventuali nuove strette nei prossimi giorni.

Le mosse del governo

Il governo sta infatti attendendo che il Cts si pronunci per tornare a riunirsi - in un nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza - e decidere su un giro di vite che appare ormai ineludibile. A seguire, verosimilmente tra domani e giovedì, il governo vedrà le regioni per un confronto sulle decisioni assunte.

