Italia Viva, Renzi accoglie l'ex Forza Italia Bendinelli: i deputati salgono a 29

« Do il mio benvenuto a Davide Bendinelli, ex coordinatore di Forza Italia in Veneto » . Così Matteo Renzi annuncia l'ultimo acquisto di Italia Viva. « Posso proseguire con Matteo nella scia dei valori che segnarono la mia vita politica con Forza Italia », spiega.



Con l'arrivo di Bendinelli, i deputati di Italia Viva salgono a 29. « E non ci fermeremo qui » , assicura Luciano Nobili. Raccontano dal partito di Renzi: l'inchiesta su Open ha un po' rallentato i nuovi ingressi, ma presto ci saranno sorprese soprattutto da Forza Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA