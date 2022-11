Venerdì 11 Novembre 2022, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 19:44

L’Europa interviene nella querelle tra Francia e Italia dopo il caso Ocean Viking e mette in agenda una riunione straordinaria dei ministri dei Ventisette per far tornare a sedere Parigi e Roma al tavolo negoziale. Tra Paesi e istituzioni Ue prevale la volontà di rasserenare gli animi e di ritrovare l’unità perduta sul dossier migranti: nessuno sembra per il momento voler seguire il richiamo francese nel muro contro muro con l’Italia.

Migranti, la crisi Italia-Francia

Da una parte si passa sopra l’invito che Parigi aveva rivolto agli altri partner Ue volto alla sospensione il meccanismo volontario dei ricollocamenti deciso a giugno; dall’altra si lavora, semmai, per appianare le tensioni ed evitare un’escalation. «Non possiamo permettere che due Stati membri si scontrino in pubblico e che si crei un’altra maxi-crisi politica sui migranti», ha scandito ieri il vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas parlando con il portale online Politico.

L’esecutivo Ue «ha chiesto la convocazione di una riunione dei ministri dell’Interno prima di quella già prevista per inizio dicembre»: un incontro per chiarire i vari profili della contesa sulle navi delle Ong e per dare la possibilità «alla Commissione, ancora una volta, di definire un piano d’azione concreto per l’intera rotta del Mediterraneo centrale».