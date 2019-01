Istat, Forza Italia vota con la maggioranza a favore del neopresidente Blangiardo in quota Lega

Via libera, con 33 voti a favore, della commissione Affari costituzionali della Camera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat). E praticamente in contemporanea si è svolta la votazione anche in commissione Affari Costituzionali del Senato. Anche qui Blangiardo ce l'ha fatta con 18 favorevoli, 5 contrari 1 astenuto. Forza Italia ha votato sempre con la maggioranza.



Durissime le proteste del Pd che parla di Forza Italia come di un partito che fa una opposizione da operetta. «Quali contropartite hanno ricevuto i forzisti?», si chiede il dem Stefano Ceccanti che ricorda come Forza Italia abbia votato a favore anche del presidente della Rai, Foa, vicino a Matteo Salvini.