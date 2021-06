Isis, Blinken a Roma: «Ottenuti successi perché abbiamo lavorato insieme all'Italia». Di Maio: sostegno agli Usa

Lunedì 28 Giugno 2021, 17:05

Il ministro degli Esteri Lugi Di Maio e il segretario di Stato americano Antony Blinken rinsaldano l'alleanza Italia-Usa contro il terrorismo dell'Isis guardando ai risultati raggiunti e all'impegno messo in campo dai due Stati. In occasione della riunione ministeriale anti Isis di Roma il ministro Di Maio ha avanzato l'avvio di un gruppo di lavoro anti Isis dedicato all'Africa.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Mevlüt Çavusoglu (ministro Esteri della Turchia):... IL RETROSCENA M5S, tra Conte e Grillo è l’ora del disgelo ROMA Pranzo di lavoro tra il segretario di Stato Usa Blinken e il... IL CASO Giovanni Calì è libero: l'imprenditore italiano MONDO Tornado travolge la Repubblica Ceca

Il segretario di Stato Blinken ha fatto un plauso al nostro Paese riconoscendo l'impegno profuso da parte dell'Italia in medioriente. «Siamo molti grati per la leadership dell'Italia perché queste sfide sono al centro dell'agenda globale», ha esordito il segretario di Stato che si è soffermato su un 'allineamento di valori' tra Italia e Stati Uniti "per i diritti umani e la democrazia".

«Luigi è stato il primo ministro degli Esteri» ad aver visitato Washington all'inizio della nuova amministrazione Biden, ha aggiunto Blinken. Poi il riferimento alle azioni concrete di politica internazionale nel quadrante orientale: «Gli Usa forniranno altri 436 milioni di dollari alle comunità che offrono assistenza ai siriani. Come Usa e con gli alleati europei stiamo trovano le stesse complessità con la Cina: un rapporto che ha delle avversità, degli aspetti di concorrenza, ma anche di cooperazione», ha proseguito Blinken che ha anche manifestato entusiasmo per la proposta italiana: «Sosteniamo fortemente l'iniziativa dell'Italia di un gruppo di lavoro anti-Isis sull'Africa: questa riveste un'importanza particolare».

Gualtieri: «Serve un’agenzia moderna per riportare investimenti a Roma»

Blinken ha anche espresso preoccupazione per il numero di combattenti detenuti in Siria: «Sui foreign fighters c'è ancora un lavoro da fare. Siamo preoccupati per il numero di questi combattenti detenuti in Siria, anche con le loro famiglie". "Le azioni di ieri abbiamo dimostrato che il presidente Biden è pronto ad agire e a difendere gli interessi nazionali, speriamo che il messaggio sia chiaro», ha proseguito ancora il segretario di Stato americano rispondendo ad una domanda sui raid Usa contro milizie filoiraniane al confine tra Siria e Iraq e le critiche del premier iracheno.

Il ministro Di Maio ha quindi lanciato la sua proposta anti Isisi in Africa. «La minaccia dell'Isis è particolarmente allarmante nel continente africano, nello specifico nella regione del Sahel, ma anche in aree dell'Africa orientale, come il nord del Mozambico. Per questo motivo, con il sostegno Usa e di molti altri partner, ho proposto di istituire un Gruppo di Lavoro dedicato all'Africa, che possa identificare e fermare le minacce terroristiche connesse a Daesh», ha spiegato Luigi Di Maio.

«L'Italia - ha sottolineato il titolare della Farnesina - figura fra i principali contributori militari della Coalizione in Iraq. Siamo stati in prima linea, con l'Arma dei Carabinieri, nella formazione delle forze militari e di polizia irachene e curde e come Italia continueremo inoltre ad impegnarci anche nel contrasto alla propaganda di Daesh per garantire che alla sconfitta territoriale del gruppo terroristico segua quella della sua ideologia».

Laura Castelli condannata per diffamazione per un post su Facebook: «Insulti sessisti»

Quindi il capo della Farnesina ha parlato anche del posizionamento geopolitico del Paese. «L'Italia è un forte partner commerciale della Cina, abbiamo relazioni storiche, ma non vanno a interferire con le relazioni che noi abbiamo con Usa e Nato", ha dichiarato Di Maio al fianco del segretario di Stato americano Antony Blinken. «L'Italia è alleata degli Usa, partner Nato e Ue, e questa non è soltanto un'alleanza strategica ma di valori che permette alle nostre democrazia di poter affrontare questioni come i diritti umani dove l'Italia è stata in prima linea», ha proseguito prima di tornare sul tema della coalizione anti Isis: «Proteggere il Sahel significa proteggere la sicurezza dell'Europa e fermare i trafficanti di armi". "Il miglior modo per contrastare il terrorismo e in particolare Daesh è rafforzare le istituzioni locali attraverso iniziative di cooperazione allo sviluppo», ha continuato il capo della Farnesina. "In Afghanistan l'Italia aumenterà i suoi programmi di cooperazione allo sviluppo perchè lasciare il Paese non significa abbandonarlo", ha concluso Di Maio.

Tornado travolge la Repubblica Ceca, 3 morti e almeno 100 feriti

Il segretario di Stato Blinken stamattina ha incontrato Papa Francesco. Blinken «ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti a lavorare strettamente con la Santa Sede per affrontare le sfide globali e le necessità dei meno fortunati del mondo, compresi

rifugiati e migranti», come riportato dal portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. «A livello personale è stato un grande onore», ha spiegato il segretario di Stato all'uscita. «Abbiamo parlato di tante cose» e c'è stata una conversazione ampia e profonda, ha detto ancora il capo della diplomazia Usa, che ha parlato della «leadership forte» del Pontefice su questioni come la pandemia, i cambiamenti climatici e l'immigrazione. Si è trattato, ha detto ancora Blinken nella conferenza stampa conclusiva della riunione ministeriale della Coalizione anti Isis, di un «momento memorabile».

The EU remains firmly committed to the Global @coalition against Da’esh and contributing as non-military partner to its efforts in Iraq and Syria. Our collective action remains crucial to ensure sustainable progress on stabilisation, to prevent its resurgence. pic.twitter.com/ZVLEXAhf36 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 28, 2021

Appoggio per la coalizione anti Isisi anche da parte dell'Unione europea. "L'UE rimane fermamente coinvolta nella Coalizione globale anti Isis e contribuisce come partner non militare ai suoi impegni in Iraq e Siria", ha spiegato in un tweet l'Alto rappresentante europeo Josep Borrell. "La nostra azione collettiva rimane cruciale per garantire il progresso della stabilizzazione e per arginare il fondamentalismo", ha aggiunto Borrell.

Lady Diana, la Regina non parteciperà all'inaugurazione della statua: con Harry solo William (e Kate)