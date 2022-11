Iran, telefonata tra il ministro degli Esteri e Tajani: «Teheran vuole estendere relazioni con l'Italia»

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha telefonato al suo omologo italiano Antonio Tajani per congratularsi per la sua nomina alla guida dei dicastero degli Affari esteri. «L'Iran - ha affermato Amirabdollahian - si augura che le relazioni con l'Italia possano espandersi a livello politico, economico e culturale».

Nel corso della telefonata si è parlato anche della situazione in Ucraina: la «politica immutabile» della Repubblica islamica dell'Iran sulla guerra tra Russia e Ucraina si basa sulla necessità di una soluzione politica per porre fine al conflitto, come affermato da Amirabdollahian. Il ministro, riporta Irna, ha detto che Teheran continuerà a impegnarsi affinché il processo politico possa avanzare in questa direzione.

La telefonata è avvenuta nel giorno della liberazione di Alessia Piperno, italiana arrestata in Iran il 30 settembre scorso.