Trasporti: dal Cipess 2,8 miliardi di euro di investimenti per la sicurezza ferroviaria

«Il Cipess ha dato il via libera per la sicurezza ferroviaria ad investimenti di 2,8 miliardi di euro, ripartiti dal 2024 al 2037 con 200 milioni per anno». Lo annuncia il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli che, intervenendo al Politenico di Milano, aggiunge: «Con la Legge di Bilancio 2022, inoltre, sono stati stanziati circa 10,21 miliardi di euro per il Contratto di Programma della Rfi 2022-2026 per la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture».

Gli interventi

Lo stesso senatore della Lega ha continuato dicendo che «nell’ambito della manutenzione delle infrastrutture purtroppo non esiste sicurezza totale a causa della variabile umana, ma per il Governo la sicurezza sui luoghi di lavoro resta una assoluta priorità e proprio per questo motivo è stato istituito uno specifico tavolo tecnico sulla sicurezza e sono state già messe in atto misure contenute nel decreto lavoro».



Ciononostante, «ancora molto si può e si deve fare.

Il Governo è impegnato fortemente su questo fronte e pronto, in sinergia col ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ad implementare ulteriori misure per il settore ferroviario», conclude Morelli.