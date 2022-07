Indicizzazione delle pensioni e bonus 200 euro a precari e stagionali: le novità dopo l'incontro governo - sindacati

Durante l'incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati è emerso che il governo ha deciso di anticipare l'indicizzazione per la rivalutazione delle pensioni prevista per gennaio 2023 al secondo semestre del 2022.

È una delle misure indicata dal governo ai sindacati su cui si sta lavorando. Lo ha spiegato il leader della Cisl, Luigi Sbarra al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.

Estensione del Bonus 200 euro

Non una replica del bonus 200 euro ma un intervento di «decontribuzione»: lo ha annunciato il governo per il prossimo decreto aiuti secondo quanto riferiscono i segretari di Cisl Luigi Sbarra e Uil Pierpaolo Bombardieri al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. «Ci hanno detto che si interviene sulla decontribuzione dei lavoratori dipendenti quindi si aumenta il netto in busta paga» ha detto Bombardieri spiegando che ancora non si hanno però i dettagli della misura. «È la base di partenza del confronto» con le parti sociali, ha confermato anche il ministro Andrea Orlando lasciando la sede del governo. Aumenterà la parte decontributiva, dunque e l'intervento farà «pagare meno contributi sociali ai lavoratori aumentando dunque il netto in busta paga, con un provvedimento che andrebbe da luglio a dicembre quindi non una tantum ma un intervento strutturale», commenta Maurizio Landini, segretario della Cgil.