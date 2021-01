Covid, Sala sul calcolo dell'Indice Rt: «La Regione mostri i dati. I lombardi devono sapere»

«La Regione Lombardia faccia vedere i dati»: il sindaco di Milano Beppe Sala chiede chiarezza sul calcolo dell'indice Rt. In un suo post su Instagram, Sala ha infatti parlato del presunto errore di calcolo dell'indice Rt che per una settimana ha costretto la Lombardia ed essere zona rossa a causa del Covid. Una responsabilità che è stata subito motivo di scontro tra Stato e Regione sull'attribuzione delle colpe. «Buttare in rissa la questione sull’Rt lombardo certamente contribuisce a non far emergere la verità. E i cittadini lombardi, questa volta più che mai, hanno diritto di sapere come stanno le cose», ha postato Sala.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Coronavirus, cala l'Rt ma è giallo sulla Lombardia. Fontana:... ROMA Dpcm, Conte: «Limiti agli spostamenti. Misure entro... VIDEO Fontana: “Da domani Lombardia in zona arancione. Nostri dati...

Lombardia zona rossa, Fontana presenta ricorso al Tar: «Siamo penalizzati»

Che poi ha proseguito: «Ma una cosa è chiara. Il sistema è collaudato, essendo in funzione da mesi, una sola Regione (la Lombardia per l’appunto) sostiene che l’algoritmo di compilazione ha una falla mentre per tutte le altre Regioni ha sempre funzionato senza problemi. Possibile che ci abbia visto giusto solo la nostra Regione? La cosa più semplice per chiudere la questione è che la Regione Lombardia faccia vedere i dati. Il calcolo dell’RT è un fatto eminentemente tecnico, non politico!», ha concluso il sindaco di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA