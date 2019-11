TRIESTE «Il fallimento del movimento 5 stelle è aver iniziato a ragionare come un partito. La logica del “non parlo di quell'argomento perché è scomodo” non va bene». Lo ha detto il senatore Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture del primo Governo Conte, ieri sera a Trieste dove ha partecipato all'incontro svolto nella Sala Imperatore dell'Hotel Savoia Excelsior organizzato dal M5s per parlare del recente passato, ma anche del futuro e del programma di governo in un incontro aperto al pubblico a cui hanno preso parte i deputati Sabrina De Carlo e Luca Sut, il consigliere regionale Andrea Ussai, i consiglieri comunali Cristina Bertoni, Elena Danielis e Gianrossano Giannini. © RIPRODUZIONE RISERVATA