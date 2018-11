Inceneritori, Salvini: «Con Di Maio troveremo l'accordo»

«Parlerò con Luigi, con cui abbiamo sempre trovato l'accordo, nell'interesse dei campani e non per gli interessi di altri». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo le tensioni con l'altro vicepremier Luigi Di Maio sui termovalorizzatori in Campania a margine dell'assemblea della Cna.

«La Campania - ha aggiunto - è una delle poche regioni che dai rifiuti ci perde e non ci guadagna. Siccome non vorrei che i bambini morissero di fumi tossici, il governo ha il dovere di trovare soluzioni per evitare una nuova emergenza».

Ultimo aggiornamento: 14:11

