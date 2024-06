Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:15

ROMA Qualcuno, leggendo quella firma sotto al titolone («Cari studenti, Israele non è un regime»), potrebbe aver pensato a un miracolo. Altri alla smorfia napoletana: «47, morto che parla». Il motivo? Denis MacEoin, autore della lettera comparsa ieri su Repubblica con richiamo in prima pagina, è scomparso due anni fa. E la missiva in questione è stata scritta sì dallo studioso britannico specializzato in questioni del Medio Oriente, ma nel 2011.

Peccato che sul quotidiano del gruppo Gedi, di proprietà della famiglia Elkann, fosse presentata come «una risposta alla mozione presentata dall’Associazione studentesca dell’Università di Edimburgo per boicottare tutto ciò che è israeliano». Senza fare menzione della morte dell’autore. Una “svista” che ha scatenato le ironie dei social. Ma anche la reazione del Comitato di redazione del quotidiano di Largo Fochetti, che si è scusato per «l’ennesimo caso sconcertante». «Il Cdr di Repubblica – si legge – prende le distanze dalla pubblicazione avvenuta oggi e voluta dalla direzione. Siamo convinti che decontestualizzando fatti e opinioni non si stia facendo un buon servizio al giornalismo». Poi le scuse della redazione su X, con la precisazione che «i contenuti restano di evidente attualità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA