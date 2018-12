Imu a carico della Chiesa, il governo congela ogni decisione

Nessun passo avanti del governo sul capitolo «Imu per la Chiesa». Tema caro a Beppe Grillo che, sulla questione, mandò un appello a Papa Francesco in persona: «Bergoglio, paga l'Imu». Ma a quanto ha appreso l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, il dossier dell'esecutivo sulla questione è congelato e verrà riaperto solo a

gennaio, salvo blitz dell'ultimo minuto. Complici, viene spiegato, una serie di sondaggi che proverebbero come gli italiani siano in realtà contrarissimi a tassare la Chiesa. Si tratterebbe di percentuali bulgare che finiribbero per trasformare ogni decisione del governo in un boomerang. © RIPRODUZIONE RISERVATA