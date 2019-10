Il Senato ha votato la fiducia al governo sul decreto salva-imprese con 168 voti favorevoli e 110 contrari. Un solo voto in meno a quello ottenuto dal governo al Senato per la fiducia al secondo governo Conte. Il 10 settembre scorso il governo ottenne 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Oggi ai 168 voti favorevoli si sono contrapposti 110 voti contrari senza nessuna astensione: i votanti erano infatti 278 e la maggioranza era prevista a quota 140.

