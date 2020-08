Giuliano Pisapia, avvocato, ex sindaco di Milano ora eurodeputato, oggi ha fatto una sortita su uno dei temi che gli sta più a cuore, quello dell'immigrazione. "Un governatore in #Sicilia che fa ordinanze che non gli competono e che abusa dei suoi poteri - twitta Pisapia - E i #DecretiSicurezza sono ancora in vigore. Dovevano essere rivisti. Subito. Era scritto nel programma di Governo. Non abbiamo avuto neanche quei correttivi che il Presidente della Repubblica aveva chiesto e il recepimento della sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato illegittimo l'articolo 13 del primo Decreto sicurezza.

Qualcosa non torna..."

