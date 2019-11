Ilva, Patuanelli: ArcelorMittal rinunci ai 5mila esuberi. I commissari: a Taranto riserve al minimo

«Venerdì a Mittal diremo una cosa molto semplice: in Italia le regole si rispettano», scrive il premier Giuseppe Conte in vista dell'incontro con l'azienda franco-indiana. La trattativa resta difficile, con il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli che considera inaccettabili i 5mila esuberi che vorrebbe ArcelorMittal. Intanto i commissari straordinari dell'Ilva in amministrazione straordinaria, dopo un'ispezione nello stabilimento di Taranto, hanno lanciato l'allarme sulle riserve che «sono al minimo» e permettono di andare avanti per «un raggio di azione molto ridotto».

ArcelorMittal, doppio blitz della Finanza. Indagini su crisi «pilotata». Mattarella: serve soluzione

«Ci sono ancora le condizioni» per far restare ArcelorMittal ma il problema non è lo scudo, ha detto Patuanelli ieri sera a Carta Bianca. «Lo facciamo domani e poi continuano a parlare di cinquemila esuberi? Come trattiamo dopo? Chi deve fare il primo passo è l'azienda e non deve parlare più di 5mila esuberi». Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano. «C'è in questo momento un dialogo con l'azienda», c'è «una richiesta di recesso totalmente immotivata. Ora hanno capito l'aria che tira e stanno dicendo vediamoci e parliamo. È l'azienda che deve fare un passo verso il governo».

Sullo scudo Patuanelli ha aggiunto: «Se si tratta di introdurre elementi di chiarezza applicativa di alcune norme che traggono origine dall'articolo 51 del codice penale (quello sulla non punibilità, ndr) e che valgono per una serie di condizioni credo che un ragionamento lo si possa fare, ma certamente prima dovrà essere fatto dalle forze politiche al loro interno e in particolare dal M5s».

L'ispezione. I commissari dell'Ilva, accompagnati da dirigenti e tecnici, hanno compiuto verifiche in particolare nell'area dei parchi minerali, dove vengono stoccati i materiali che servono ad alimentare l'attività della fabbrica. A quanto si è appreso da fonti vicine alla gestione commissariale, la visita avrebbe sostanzialmente confermato quanto ipotizzato nell'esposto presentato da Ilva in As e che ha dato luogo all'avvio da parte della procura di Taranto di una inchiesta sulle ipotesi di reati di 'Distruzione di mezzi di produzione' e di 'Appropriazione indebita'. Una prima richiesta di ispezione era stata negata nei giorni scorsi da Arcelor Mittal che oggi ha invece fatto accedere i commissari al sito. Dopo la visita i commissari hanno incontrato il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo.

giusto ascoltare e poi, come partito politico, riportare la voce della comunità e chiedere anche su questo una presenza dello Stato».

L'altoforno 2. L'Ilva in amministrazione straordinaria presenterà entro questa settimana all'autorità giudiziaria di Taranto una richiesta di proroga del termine del 13 dicembre fissato dal Tribunale per la realizzazione degli adeguamenti di sicurezza dell'Altoforno 2 sottoposto a sequestro dopo l'incidente del giugno 2015 in cui è morto l'operaio Alessandro Morricella. Lo si apprende da fonti vicine alla gestione commissariale secondo cui, peraltro, non ci sarebbe alcun automatismo tra il termine del 13 dicembre e la chiusura dell'altoforno in quanto prima di avviare eventualmente lo spegnimento bisognerà compiere le verifiche necessarie che richiedono tempo. La proroga verrà chiesta, si apprende, per consentire il completamento dell'ultimo adempimento non ancora del tutto realizzato. La gestione commissariale, infatti, avrebbe già realizzato 20 delle 21 prescrizioni dall'autorità giudiziaria. La ventunesima, che riguarda la realizzazione delle macchine automatiche, è quella tecnicamente più complessa e richiede ancora tempo.

Le indagini. Sul fronte delle inchieste, intanto, il pm di Milano Stefano Civardi, che insieme al collega Mauro Clerici e al procuratore aggiunto Maurizio Romanelli coordina l'indagine con al centro l'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva, ha sentito come testimone Steve Wampach, general manager del gruppo franco indiano e direttore finance di ArcelorMittal Italia. Da quanto si è saputo, le indagini degli inquirenti in questi giorni si stanno concentrando sul presunto depauperamento del polo siderurgico per depositare i primi esiti dei loro accertamenti nell'ambito della causa civile nella quale interverranno come parte a sostegno dei commissari.



