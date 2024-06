Ilaria Salis, Budapest può chiedere la revoca dell'immunità: cosa succede ora? «Il processo può continuare durante il mandato»

«L'autorità ungherese competente dovrebbe chiedere al Parlamento europeo la revoca dell'immunità» per Ilaria Salis. Lo ha detto il capo di gabinetto del Governo ungherese Gergely Gulyás parlando in conferenza stampa dell'elezione all'Eurocamera dell'italiana. Se la maggioranza del Parlamento europeo voterà per la revoca, «il procedimento penale potrà continuare durante il mandato dell'eurodeputata. In caso contrario potrà proseguire al termine del mandato».

Ilaria Salis sarà liberata?

Eugenio Losco, avvocato di Salis, nei giorni scorsi aveva illustrato l'iter per l'immunità della sua assistita: «Dobbiamo attendere un passaggio formale in cui Ilaria sarà proclamata parlamentare.

Una volta avvenuto ciò, presenteremo una richiesta ai giudici ungheresi per la sua scarcerazione». Salis ha diritto all'immunità parlamentare secondo l'articolo 9 del protocollo 7 sull'immunità dei parlamentari europei, secondo cui i membri dell'Eurocamera hanno delle protezioni legali speciali per la durata delle sessioni parlamentari, tra cui l'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario, nel proprio Paese e negli altri Stati membri dell'Ue.

Così, «l'Ungheria non potrà che prenderne atto e disporre la scarcerazione. Se non dovesse riconoscerle l’immunità, procederemo con i provvedimenti del caso alla corte Europea - ha spiegato Losco - Non mi aspetto che questo accada, ma nel caso agiremo di conseguenza». Ma una data sul possibile rientro della maestra antifascita già c’è: «Questo passaggio deve essere garantito entro il 16 luglio, perché ci sarà la prima seduta parlamentare, a cui Ilaria deve prendere parte».

L'immunità

L'immunità non sarebbe però un'assoluzione e il giudice ungherese potrebbe chiedere all'Ue di avviare una procedura per la revoca dell'immunità. Anche perché questa non può essere applicata in caso di flagranza di reato. E nel caso specifico, secondo la corte di Budapest ci sarebbe un video che dimostrerebbe la colpevolezza di Salis. Se così fosse, la questione passerebbe ad una commissione parlamentare europea.