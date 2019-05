Ultimo aggiornamento: 16:33

ROMA Domani partono olandesi e britannici. Venerdì toccherà agli irlandesi. Sabato a lettoni, maltesi, cechi e slovacchi. Domenica a tutti gli altri, italiani compresi. Tra le 23 di domenica e l'una del mattino di lunedì 27 dovrebbe essere chiara l'indicazione che emergerà dalle proiezioni. Tutto è pronto per il voto per il rinnovo del Parlamento europeo, appuntamento elettorale di massima importanza: una specie di prova del nove per verificare il consenso all'attuale 'costruzionè europea. I capi di Stato e di governo si ritroveranno a Bruxelles martedì nel tardo pomeriggio per una valutazione politica del voto e il presidente Ue Donald Tusk chiederà un mandato per sbrogliare l'intricata matassa delle nomine ai vertici delle istituzioni Ue. Dopo l'incontro con Macron a Parigi l'altroieri, Tusk - anch'egli in scadenza - incontrerà domani sera a Berlino Merkel e venerdì a Roma il premier Conte: obiettivo, preparare la riunione di martedì e completare il 'girò nelle varie capitali. La scelta dei presidenti di Commissione e Ue, del responsabile degli 'esterì e del Parlamento (quest'ultima resta assoluta prerogativa degli eurodeputati), con i relativi schieramenti dei partiti europei e dei governi, rifletteranno fedelmente le intenzioni strategiche che prevarranno nei prossimi cinque anni e l'alleanza tra le forze politiche e tra i governi che le sosterranno. A quelle nomine va aggiunta quella di chi sostituirà Mario Draghi dopo il 31 ottobre alla guida della Bce, unica effettiva istituzione federale dell'Unione europea.