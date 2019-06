© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA C'è l'ok del Senato al decreto Sblocca cantieri che alza la soglia per i subappalti, blocca per due anni alcuni passaggi del Codice, ricarica fondi dedicati alle zone terremotate e mira ad agevolare la revoca delle concessioni autostradali. Questi i pilastri del ddl di conversione che è stato al centro delle tensioni tra Lega e M5s, risolte poi con un accordo di compromesso. Ecco alcune delle principali novità in attesa del via libera della Camera, dove il provvedimento inizierà l'esame martedì. SOGLIA SUBAPPALTO AL 40%. L'affidamento del subappalto non può superare il 40% (limite abbassato dall'attuale 50% previsto dal testo originale del decreto che lo alzava rispetto al 30%) dell'importo complessivo del contratto di lavori. COMUNI LIBERI DI FARE GARE. È sospeso fino al 20 dicembre 2020 l'obbligo per i Comuni non capoluogo di fare gare attraverso le stazioni appaltanti. ESTESO L'APPALTO INTEGRATO. È congelato per due anni il divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. STOP ALBO ANAC. Salta, sempre per un biennio, l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità anticorruzione. Si ritorna inoltre al regolamento attuativo in luogo delle linee guida dell'Autorità. CAMBIANO GLI IMPORTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. Tra i 40 e i 150 mila euro è previsto un affidamento diretto previa consultazione di tre operatori. Tra i 150 mila e i 350 si prevede una procedura negoziata con la consultazione di almeno 10 operatori, che diventano 15 fino a un milione. 'SCUDÒ PER REVOCA CONCESSIONI. La firma dei funzionari pubblici all'eventuale cessazione anticipata di una concessione autostradale passa attraverso il vaglio della Corte dei conti, in modo da escludere la colpa grave del dirigente. COMMISSARI PER GRAN SASSO E MOSE. Arrivano i commissari straordinari per il completamento del Mose e per il Gran Sasso. In generale è previsto che per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il governo può nominare uno o più commissari straordinari che potranno agire in deroga alle legge in materia di contratti pubblici. TELECAMERE NEGLI ASILI. Fondo di 160 milioni per finanziare l'installazione di telecamere nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. PIÙ TEMPO AI COMUNI PER MESSA IN SICUREZZA. Spostato dal 15 maggio al 10 luglio il termine per iniziare l'esecuzione dei lavori per i piccoli comuni che abbiano avviato la progettazione per gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. ARRIVA 'ITALIA INFRASTRUTTURÈ. Per garantire una cantierizzazione celere delle opere pubbliche arriva dal primo settembre 2019 una società ad hoc con capitale sociale di 10 milioni di euro. SEMPLIFICAZIONI NELLE ZONE SISMICHE. La denuncia dei materiali e sistemi costruttivi utilizzati dal costruttore allo sportello unico può avvenire anche tramite Pec. Inoltre il Mit può autorizzare altri laboratori, oltre quelli ufficiali, per prove e controlli sui materiali. SCUOLE APERTE NEL CENTRO ITALIA E AD ISCHIA. Ci sono le coperture per garantire la continuità scolastica anche laddove il numero degli alunni risulta inferiore alla soglia minima. ALERT CALAMITÀ SU CELLULARI. Un nuovo sistema di comunicazione di emergenza per tutte le calamità, It-alert, invierà in tempo reale messaggi a tutti i telefonini presenti nelle aree interessate. EX CONI SERVIZI STAZIONE APPALTANTE. Dal primo gennaio 2020, la società Sport e Salute (l'ex Coni servizi), ha la qualifica di centrale di committenza per gli appalti pubblici per le scelte di politica pubblica sportiva. COMPETENZE END OF WASTE A REGIONI. Alle Regioni la competenza per le autorizzazioni agli impianti volti al trattamento dei rifiuti, il cosiddetto 'end of wastè.