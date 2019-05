ROMA «Abbiamo presentato al Senato con la collega Isabella Rauti emendamenti al dl Sblocca Cantieri per prorogare la convenzione con Radio Radicale. Siamo fiduciosi che passi, viste le dichiarazioni del ministro Di Maio. All'arrivo del provvedimento alla Camera replicheremo gli atti, ma siamo speranzosi che non ce ne sarà bisogno. Oggi sarò in piazza con Radio Radicale per condividere questa lotta in favore dell'informazione». È quanto dichiara Federico Mollicone, deputato di FDI capogruppo in commissione Cultura ed Editoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA