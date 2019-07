Il M5S si converte ai grandi eventi: «Taranto candidata a ospitare i Giochi del Mediterraneo 2025»

Rivoluzione copernicana nel Movimento. Dopo aver detto no alle Olimpiadi a Roma e a quelle invernali a Torino, i grillini si convertono e scoprono la passione per i grandi eventi. I 5Stelle hanno deciso, d'intesa con il premier Giuseppe Conte, di candidare Taranto a ospitare i Giochi del Mediterraneo del 2025. Una scelta per di più con un importante significato simbolico dopo i balbettii sull'Ilva.



«Oggi pomeriggio il ministro per il Sud Barbara Lezzi si è recata a Palazzo Chigi per incontrare il presidente Conte », si legge in un comunicato, « al centro del colloquio la candidatura di Taranto per i Giochi del Mediterraneo del 2025». «Nel corso dell'incontro è stato convenuto di portare la lettera di accompagnamento del governo alla candidatura, che vede un'ampia convergenza, nel prossimo Consiglio dei Ministri».