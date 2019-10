GENOVA - «Le risorse finanziarie sono molto modeste, ma cercheremo di fare il massimo». Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla della prossima manovra finanziaria al termine della cerimonia per il varo del primo impalcato del nuovo Viadotto Polcevera.

«Abbiamo obiettivi ambiziosi - continua Conte - e un programma fitto di urgenze per realizzare le esigenze degli italiani. Una volta trovate le risorse pari a 23 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva, non ci fermiamo affatto». © RIPRODUZIONE RISERVATA