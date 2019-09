© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Ci sarà anche il neo commissario europeo Paolo Gentiloni alla tre giorni di AreaDem a Cortona, in programma venerdì, sabato e domenica prossimi. Il programma del seminario dell'area che fa capo a Dario Franceschini e Piero Fassino, a cui interverrà anche il presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli, è stato diffuso dagli organizzatori. Venerdì i lavori inizieranno alle 11.30 con un intervento del professor Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Nel corso della giornata interverranno: il Direttore generale dell'Ispra, Alessandro Bratti, il Sindaco di Milano Beppe Sala, il Vicesegretario Nazionale del Pd Andrea Orlando, la deputata di LeU Rossella Muroni, il presidente della Fondazione di Cultura politica del Pd, Gianni Cuperlo, il parlamentare europeo Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia, nel primo pomeriggio interverrà il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Sabato la giornata sarà aperta da un intervento sull'Europa di Piero Fassino e vedrà la partecipazione di Padre Francesco Occhetta, scrittore di Civiltà Cattolica, di Javier Moreno Sanchez, capo delegazione Psoe Gruppo S&D al Parlamento Europeo, del Prof. Paolo Feltrin dell'Università di Trieste, di Paola De Micheli, Ministra alle Infrastrutture e Trasporti, di Lucia Di Mauro, vedova Montanino del Coordinamento associazione familiari vittime innocenti della criminalità organizzata, di Nora Garofalo, Segretaria Nazionale Femca Cisl, di Paolo Pirani, Segretario generale Uiltec, di Maurizio Martina, coordinatore della Commissione per la riforma del partito e dello Statuto, di Beatrice Lorenzin, deputata di Civica e Popolare. Intorno alle 12.30 interverrà il neo Commissario Europeo Paolo Gentiloni, chiuderà i lavori della giornata David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Domenica aprirà i lavori il Prof. Maurizio Ferrera, dell'Università di Milano, l'assessora all'urbanistica del Comune di Livorno Silvia Viviani, il Presidente Nazionale delle Acli Roberto Rossini, la segretaria confederale Cgil per le politiche economiche, del clima e dell'ambiente Gianna Fracassi. Alle ore 12.00 concluderà i lavori il ministro Dario Franceschini.