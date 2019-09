© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Dal 1994, prime elezioni con un sistema in larga misura maggioritario, al 2018 una sola legislatura si è conclusa alla scadenza prevista dalla Costituzione e con lo stesso governo: è stata la legislatura 2001-2006 e il governo era guidato da Silvio Berlusconi. Tutte le altre legislature, con l'eccezione del 2006-2008, sono arrivate alla loro conclusione naturale ma mai con lo stesso governo in carica. Dal 1996 al 2001 abbiamo avuto i governi Prodi, D'Alema, Amato. Il secondo governo Prodi (2006-2008) è finito con la legislatura. Il governo Berlusconi (2008-2011) è stato rovesciato nei modi che tutti ricordano e sostituito dal governo Monti. Dal 2013 al 2018 ci sono stati i governi Letta, Renzi e Gentiloni. Il governo Lega-M5s ha alzato bandiera bianca dopo appena 14 mesi». Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Fi. «In tutti questi anni - prosegue - sono stati sperimentati diversi sistemi elettorali, più o meno maggioritari e con quote variabili di proporzionale. Che cosa ha impedito in questi anni di avere governi stabili? A mio giudizio sono mancati i partiti tradizionali, quelli strutturati e organizzati, con un alto tasso di democrazia interna capace di indirizzare e guidare il leader. Il leaderismo ha rovesciato ogni logica politica trasformando il partito in uno strumento al servizio di una persona, quindi senza più la necessità di elaborazione politica e culturale, con programmi più o meno improvvisati e condizionati dagli umori dell'elettorato raccolti dai sondaggi. Il proporzionale costringerebbe ogni partito a definire meglio la propria identità politica e culturale e quindi a verificare le concrete compatibilità delle alleanze. In una parola, ogni partito sarebbe costretto a fare politica non più o non solo attraverso un leader ma attraverso i suoi organi statutari».