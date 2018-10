Condono, quando il M5S accusava Renzi di aiutare gli evasori Video

I condoni si fanno quando si sta al governo, e si contestano quando si è all’opposizione. Non sfugge il senatore Daniele Pesco, grillino e presidella Commissione Bilancio di Palazzo Madama che così tuonava nella scorsa legislatura.

“Lui - spiega il senatore di FI Antonio Saccone che ha pubblicato il video - è il mio presidente di commissione di bilancio del senato. In questo video una dura requisitoria contro il governo Renzi reo di aver introdotto un condono fiscale che affermava essere il fallimento del governo targato pd e che tale provvedimento andava contro gli onesti del paese. Ora ha cambiato look ( ora è più istituzionale) e soprattutto ha cambiato idea. O sta per cambiare idea. Si è adeguato al governo del cambiamento in merito ai condono fiscali”.







