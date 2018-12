Con ventisette voti favorevoli e due astenuti, il consiglio comunale di Catania, a tarda sera, ha dichiarato il dissesto economico finanziario dell'Ente per un buco di bilancio di 1,6 miliardi di euro. «Abbiamo provato in ogni modo di evitarlo - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - ma la decisione dei giudici contabili non lasciava spazio a

interpretazioni. Un fatto traumatico. Siamo la più grande città italiana in default». © RIPRODUZIONE RISERVATA