“Il censimento dei radical chic” di Giacompo Papi: la quotidiana battaglia fra Salvini e i radical chic

Matteo Salvini e i radical chic non vanno d'accordo. Ecco infatti, ma è solo uno tra i tanti, un tweet del levar leghista in queste ore: "Facile fare i generosi col portafoglio pieno... Ma che ne sanno i radical-chic della forza di questo popolo?".Ed è una critica rivolta a Fabio Fazio e ai vip di sinistra che si stanno mobilitando con appelli e manifestazioni in difesa dei migranti della Sea Watch. Ma è gustoso che il tema Salvini-radical chic sia diventato anche un argomento letterario. In un bel romanzo pubblicato da Feltrinelli: Il censimento dei radical chic, questo il titolo. Autore: Giacomo Papi.Il "primo ministro dell'Interno", che è anche di fatto ministro degli Esteri, della Difesa e della Giustizia, di fronte all'emergenza delle uccisioni di alcuni professori e sostenitori, in giacca di velluto e pashmina, del politicamente corretto contro il muscolarismo imperante, decide di far censire e proteggere, ma anche individuare, questi strani personaggi di un umanitarismo e di un goscismo d'altri tempi. La prima vittima della violenza anti-radical chic - commessa dai cultori del mito dell'ignoranza e del primato della maggioranza indifferente contro le pretese degli intellettuali di capirci più degli altri - viene ucciso a bastonate "perché aveva citato Spinoza durante un talk show". Lo spirito del libro è leggero e divertente, il paradosso è a ogni pagina. E in ossequio allo spirito dei tempi nel retro-copertina c'è l'avvertenza: "Questo libro non contiene parole difficili".