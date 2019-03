ROMA Va definitivamente in soffitta il vecchio logo della Lega Nord. Da oggi, come si legge in un messaggio indirizzato ai segretari provinciali del Carroccio, di cui l'AdnKronos ha preso visione, si legge tra l'altro che «l'unico simbolo utilizzabile, come già abbondantemente segnalato, è il contrassegno elettorale, utilizzato per le politiche del 2018», cioè quello con la dicitura Salvini Premier sotto il nome 'Legà e l'immagine storica di Alberto da Giussanò. Un invito che i segretari provinciali fanno proprio, chiedendo ai militanti di fare in modo «che le locandine di feste e eventi non riportino più simboli ormai superatì. © RIPRODUZIONE RISERVATA