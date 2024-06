Lunedì 3 Giugno 2024, 05:15

Era cominciata sotto la pioggia, con il linguaggio della diplomazia. E sembrava una bella novità, che alla parata del 2 giugno un posto di rilievo lo avessero hanno avuto i funzionari della Farnesina. Come dire: non solo armi, ma è con le relazioni internazionali che si è ottiene la pace. È finita, invece, se non con la guerra di sicuro con la battaglia politica. Una Festa della Repubblica che, di certo, si ricorderà. E non solo per una sfilata dai ritmi apparentemente perfetti, aperta dal siluro sottomarino, dai jet d’assalto e dagli incursori con il passamontagna. I carri armati, con le immagini dei bombardamenti che scorrono quotidianamente nelle tv di tutte le case, quest’anno colpiscono forse un po’ di più del passato. Sì, ci sono sempre stati alla grande parata sui Fori Imperiali, ma in tempi di mediazioni impossibili tra Ucraina e Medio Oriente l’eco dei blindati fa risuonare un messaggio un po’ più forte del solito.

IL MESSAGGIO

Ma, appunto, Roma stavolta parla al mondo non con il rimbombo dei cingolati ma con il silenzio della diplomazia. E i rappresentanti delle tante ambasciate presenti lo colgono subito, quando sul lastricato centrale arrivano i fuoristrada che accompagnano i rappresentanti del Ministero degli Esteri. Sfilano per la prima volta i funzionari dell’Unità di crisi della Farnesina e i rappresentanti della grande rete consolare che arriva in ogni angolo del mondo, comprese le zone in cui da anni si combatte e dove gli accordi per la pace sono talmente difficili da far apparire il rischio di escalation persino più semplice. E questa sembra essere la novità più significativa della Festa della Repubblica vista dai Fori Imperiali. Dietro gli spalti, però, va in scena la perfetta contraddizione, perché nel giorno in cui l’Italia invoca a modo suo accordi per la stabilità, è il mondo politico a far deflagrare la sua guerra casalinga. Il Presidente della Repubblica nel mirino e le polemiche che trasformano la ricorrenza nazionale in una zuffa a colpi di tweet, interviste e comizi. Spenta la diretta, con le truppe di nuovo in caserma e i blindati negli hangar, della sfilata bagnata e non fortunata resta l'eco della polemica. Ma il Ministero della difesa ribadisce il concetto che per lo Stato maggiore è il più importante: l’Italia non rinuncia ad approntare le sue forze, per difendere gli interessi nazionali in ogni parte del mondo.

IL DISCORSO

Dunque, l’ordine per i soldati è linea con il messaggio del Presidente della Repubblica: «Celebrare i 78 anni della nascita della Repubblica Italiana richiama i valori della nostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia. Indipendenza e libertà vanno difese ogni giorno, in comunione di intenti e con la capacità di cooperare per il bene comune». Dove le minacce e gli attacchi mettono a rischio le persone, le esigenze diplomatiche o quelle economiche le forze armate sono in grado di arrivare. Subito e in poco tempo. Perché l’addestramento è continuo e ai massimi livelli. «Le forze armate a tutela della pace - sottolinea il ministro della Difesa, Guido Crosetto - Ma noi speriamo negli effetti positivi della buona diplomazia, perché altrimenti prevale la legge del più forte. E noi di sicuro non siamo tra i più forti». Di sicuro, i più forti ad aizzare polemiche. Anche in questo strano 2 giugno, diventato (suo malgrado e forse per il clima elettorale che incombe) una data divisiva.