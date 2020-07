© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA La furia di Silvio Berlusconi, l'ostinazione del centrosinistra, l'ostruzionismo in Parlamento e le manifestazioni di piazza: a vent'anni dalla nascita della par condicio le edizioni The Skill Press presentano in un webinar - in programma lunedi' 13 alle ore 11 - il volume che ripercorre la frenesia e l'aspra lotta politica di quei mesi. Il libro, dal titolo 'La disfida della Par Condicio 20 anni dopo', e' curato dal giornalista Luca Romano e contiene le testimonianze di due protagonisti dei fronti contrapposti dell'epoca: Vincenzo Vita, a quel tempo sottosegretario alle Comunicazioni e principale promotore della legge, e Giorgio Lainati, allora capo ufficio stampa e poi deputato e vicepresidente FI della commissione di Vigilanza Rai. Arricchiscono lo scritto i contributi di Stefano Luppi, capo delle Relazioni istituzionali della Rai, e Gennaro Pesante, giornalista ed esperto di comunicazione, oltre a una ricca rassegna stampa di quei giorni e due testi normativi: quello proposto dal governo e approdato in Parlamento e quello vigente, con le varie modifiche avvenute nel corso degli anni. Parteciperanno all'incontro di presentazione del libro - oltre agli autori - anche Luciano Violante (presidente di Fondazione Leonardo, ex presidente della Camera dei deputati), Anna Maria Bernini (capogruppo FI al Senato), moderati da Marco Frittella, giornalista del TG1 e, come cronista parlamentare, tra i testimoni dello scontro politico che ha preceduto il varo della legge sulla par condicio. Durante i lavori, introdotti dal ceo del Gruppo The Skill, Andrea Camaiora, sara' proiettato un intervento di Marco Follini, gia' segretario Udc e vicepresidente del Consiglio. The Skill Press, casa editrice nata nel 2018, ha all'attivo manuali, saggi e pamphlet, realizzati in collaborazione con personalita' del mondo del diritto, della politica, dell'universita' e dell'impresa. Tra i piu' recenti volumi pubblicati si segnalano: 'Manuale su Compliance e Anticorruzione: la rivoluzione della Comunicazione trasparente', 'Boom e crollo delle grandi imprese infrastrutturali - L'intervento strategico di CDP e 'l'eccezione Condotte'", 'Comunicazione di crisi in sanita': Tra gestione dell'emergenza e litigation pr', 'Dal dieselgate alla mobilita' sostenibile: Le opportunita' della tecnologia e i ritardi della politica'.