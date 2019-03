Huawei, il Pd all'attacco: ​qual è la posizione del Mise?

Sul caso Huawei qual è la posizione del ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio? Lo chiede con una interrogazione parlamentare urgente la deputata del Pd, Raffaella Paita, capogruppo in commissione Trasporti. «C'è un tema di sicurezza nel settore 5G come dimostra il caso della cinese Huawei che sta avendo forti ripercussioni internazionali. Che cosa ne pensa il ministero dello Sviluppo?», chiede in sintesi la Paita. «Il gruppo cinese ha un ruolo rilevate in Italia - sottolinea la Paita - Ma è al centro di di rilevanti tensioni internazionali. Sarebbe dunque opportuno che il governo italiano definisse una sua posizione». © RIPRODUZIONE RISERVATA