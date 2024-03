Sabato 2 Marzo 2024, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 20:26

Direttore Napoletano si aspettava questa sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto»?

«È finita come doveva finire. Sei anni si sofferenza e di processo penale per avere salvato un giornale sull'orlo del baratro editoriale. Le due direzioni che mi hanno preceduto avevano fatto perdere al giornale il 30 per cento delle copie a prezzo pieno. Abbiamo recuperato più del 16 per cento in un solo anno. Questo è l'inizio della mia storia editoriale al Sole24Ore. La fine di questa storia editoriale è un primato digitale italiano che nessuno ha potuto mai mettere in discussione. Come gli atti del processo dimostrano in modo documentale. Un primato digitale, ci tengo a dirlo, conseguito dalla mia direzione editoriale insieme all'intera redazione del Sole24Ore».

Ma allora perché questo calvario?

«Si è voluto ostinatamente legare il mio nome ad azioni illecite di alcuni dirigenti della società alle quali io sono totalmente estraneo per loro stessa ammissione. Questa è una vicenda che non mi riguarda, come ho detto dal primo momento e come ripeterò sempre, e sulla quale altri nella società avrebbero dovuto vigilare. Quello che ho fatto è lavorare dalla mattina alla sera per perseguire un sistema editoriale multimediale molto innovativo, che ha dato risultati importanti, con copie tutte vendute, tutte pagate e tutte anche molto lette».

Esiste un giudice a Milano?

«Sì, assolutamente. Ed è questa la mia più grande soddisfazione. Ciò non toglie che il danno che ho subito è enorme. Quando di una persona si mette in dubbio la dignità, questa persona e tutti i suoi familiari soffrono in maniera ingiusta. Questa sentenza non toglie quella sofferenza ma permette di andare avanti».

Qual è la morale personale e professionale di questa storia?

«È che non bisogna mai rinunciare a difendere la verità e non bisogna mai cedere al compromesso quando sono in gioco l'onore e la dignità».

E per quanto riguarda il giornalismo?

«La mia morale è molto semplice: metterci il massimo della passione e il massimo della creatività e fare un continuo sforzo organizzativo di innovazione. Perché prima viene la testa, prima vengono i contenuti e poi vengono il digitale e la tecnologia che sono un fantastico moltiplicatore di quella idea e di quel contenuto. Questi sono stati i pilastri del mio lavoro al Sole24ore, lo sono oggi al Quotidiano del Sud e lo saranno sempre».