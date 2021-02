Lombardia, Bertolaso consulente: «Entro giugno vaccini a tutta la Regione. Lo faccio gratis»

Torna Guido Bertolaso: «Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile», ha detto il nuovo consulente della Lombardia per la campagna vaccinale regionale, nel corso di una conferenza stampa con il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti. «Non voglio soldi, faccio il volontario e mi sono abbassato lo stipendio: da un euro zero», ha aggiunto.

«Nei prossimi giorni coinvolgeremo tutti i soggetti che potranno dare una mano per vaccinare 10 milioni di persone auspicabilmente entro l'inizio dell'estate, prima di giugno, ma sempre se ci danno vaccini. Sono convinto che ce la faremo», ha proseguito Bertolaso, spiegando che le vaccinazioni verranno fatte «24 ore, sette giorni su sette». «Avremo un febbraio e un mese di marzo critici per quanto riguarda l'approvvigionamento, ma da aprile in poi saremo inondati di vaccini» ha detto ancora Bertolaso.

