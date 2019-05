© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo sollecitato il ministro Salvini ad intervenire sulla questione delle targhe estere, che sta creando molti disagi nel nostro territorio. Il ministro ha riconosciuto il problema, assicurando una correzione normativa.Speriamo sia la volta buona». Lo riferisce la senatrice Svp, Julia Unterberger, dopo il question time al Senato durante il quale, con gli altri senatori della Stella alpina, Steger, Durnwalder e Plangger, ha sollevato il tema del divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propriaresidenza in Italia da più di 60 giorni, introdotto con il decreto sicurezza.«Successivamente una circolare del Ministero dell'Interno ha previsto che per i cittadini europei si possa tenere conto anche della cosiddetta residenza normale - spiega ancora Unterberger - ma con l'uso improprio che nella circolare viene fatta della cosiddetta residenza normale, si è creata una vera e propria confusione normativa».«A prescindere dai problemi della circolare, ci sono anche casi assurdi, legati direttamente alla nuova normativa -prosegue la senatrice - da quello del posteggiatore dell'albergo che non può più spostare l'automobile di un cliente straniero, al conducente della Croce Bianca che ha un accordo con l'assicurazione per il soccorso stradale e non può più guidare la macchina della persona coinvolta in un incidente». «Siamo contenti che il ministro abbia riconosciuto ilproblema. Che si risolva quanto prima perché i disagi sono davvero tanti», conclude Unterberger.